كتيبة طولكرم: المقاومون يتصدون لجنود الاحتلال الذين اقتحموا مخيم نور شمس

أكدت كتيبة طولكرم في الضفة المحتلة اليوم الأحد 26/3/2023، أن المقاومين يتصدون لاقتحامات العدو على أطراف المخيم عند منطقة المحجر وجميع المحاور وسيكون هناك مفاجئات لا يتوقعها العدو.

وقالت كتيبة طولكرم في بيان لها: يا جماهير شعبنا العظيم يا من تخلع القبعات إحترام لكم أهلنا المدنيين في محافظة طولكرم عامة وفي مخيم نور شمس خاصه جنودكم يتصدون لاقتحامات العدو على أطراف المخيم عند منطقة المحجر وجميع المحاور وسيكون هناك مفاجئات لا يتوقعها العدو".

وتابعت:" نرجوا منكم أخذ الحيطة والحذر وإعطاء المجال لجنودكم للتصدي فلا نريد أن يصاب أحدكم أو تعرضون أنفسكم للخطر فلا تجزعونا بكم واتركوا بني صهيون لنا نعلم جيداً كيف نردهم خائبين بإذن الله."