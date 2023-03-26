سرايا القدس-كتيبة طولكرم: المقاومون يتصدون لجنود الاحتلال الذين اقتحموا مخيم نور شمس

أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة المحتلة، اليوم الأحد 26/3/2023.

وأكدت السرايا، أن مجاهدي سرايا القدس - كتيبة طولكرم استهدفوا القوات الصهيونية الخاصة في خلة عساف في مخيم نور شمس التي قامت بمحاصرة منزل الشهيد البطل سيف أبو لبدة مؤسس كتيبة طولكرم في سرايا القدس، والذي اغتالته قوات الاحتلال في كمين بالقرب من بلدة عرابة قضاء جنين، حيث قامت باعتقال أشقائه.

وأوضحت أن المجاهدين تصدوا ببسالة وعنفوان وأمطروا بزخات الرصاص قوات الاحتلال التي عززت من وجودها في المخيم من أجل إخراج القوات الخاصة من المكان.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، تجديد انطلاقتها المباركة، مؤكدةً أنها كانت وستبقى الدرع الحامي لأبناء شعبنا ومخيمنا البطل، وعلى عهد الشهداء الأبطال القائد المؤسس سيف أبو لبدة، والشهيد القائد أمير أبو خديجة والذي لن تذهب دماؤهم هدراً بان الله تعالى.