تل أبيب تؤكد عزمها مواصلة البناء في المستوطنات رافضة المطلب الأمريكي بوقفها

فلسطين اليوم-القدس

رفضت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس (28/5)، المطالبة الأمريكية بوقف البناء في المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة على مواصلة أعمال البناء في المستوطنات.

وقال الناطق بلسان ديوان رئاسة الوزراء للإعلام الأجنبي مارك ريغيف، في تصريح صحفي له: "إن إسرائيل تعتزم مواصلة أعمال البناء في المستوطنات، رغم مطالبة الولايات المتحدة بتجميد هذه الأعمال".

وأضاف ريغيف في تصريحه: "إن مستقبل المستوطنات سيُحسم بالتفاوض في المراحل النهائية، ويجب ممارسة الحياة الطبيعية فيها حتى ذلك الحين"، حسب تعبيره.

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كيلنتون قالت إن الإدارة الأمريكية تعارض أي عملية بناء في المستوطنات. وقالت في سياق حديث مع مراسلين في واشنطن إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال محادثاتهما في واشنطن أنه يريد تجميداً شاملاً لعملية الاستيطان يشتمل على عدم بناء أي نقاط استيطانية أو وحدات سكنية لتلبية الاحتياجات الناجمة عن التكاثر السكاني.