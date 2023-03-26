طقس فلسطين.. انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الأحد 26 مارس 2023، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.