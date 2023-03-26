بالفيديو مقاومون يستهدفون جنود الاحتلال بطولكرم وشبان يحرقون آلية عسكرية جنوب نابلس

استهدف مقاومون فلسطينيون، فجر الأحد، مجموعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بصليات من الرصاص غرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا جنودًا بالرصاص عند مستوطنة "نتساني عوز" المقامة على أراضي المواطنين غرب المدينة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن شبان تمكنوا من إحراق جيب عسكري "إسرائيلي" بعد إلقاء زجاجة حارقة عليه على خط 60 بنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال المدينة، فجر اليوم، عقب وقوع عملية إطلاق نار في بلدة حوارة، أسفرت عن إصابة جنديين بجراح خطيرة ومتوسطة.

واعتقلت القوات شابًا إلى جهة غير معلومة، وأغلقت مداخل البلدة.