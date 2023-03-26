بالفيديو قوات الاحتلال تعتقل شاب من نابلس وتغلق مداخل بلدة حوارة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، شابًا من جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاب يدعى عبود النمر من بلدة حوارة، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وذكرت أن أعداد كبيرة من القوات اقتحمت البلدة معززة بالآليات العسكرية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلن مساء أمس، وقوع 7 إصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس التي شهدت عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني، أسفرت عن إصابة جنديين (إسرائيليين) بجراح خطيرة ومتوسطة.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الفرعي لبلدة حوارة، عقب وقوع العملية الذي تمكن منفذها من الإنسحاب.