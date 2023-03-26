القيادي عز الدين: اقتحام الأقصى والاعتداء على المعتكفين جريمة كبرى الاحتلال يتحمل عواقبها

أكد طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد 26/3/2023م، أن اقتحام جنود الاحتلال للمسجد الأقصى وانتهاك حرمة الشهر الفضيل والاعتداء على المعتكفين، جريمة كبرى بكل المقاييس، تستوجب وقفة وطنية جادة للتصدي لهذا العدوان.

كما أكد القيادي عز الدين في تصريح صحفي تعقيباً على اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى، أن جريمة العدو في المسجد الأقصى امتداد لجرائم الاحتلال بحق أرضنا وشعبنا على امتداد الضفة الباسلة وفي كل الساحات، وعلى حكومة الاحتلال المجرمة أن تتحمل عواقب جرائمها، مشيداً بجماهير شعبنا الصامد في الداخل المحتل والضفة المحتلة.

ودعا عز الدين أبناء شعبنا لمساندة أهلنا المقدسيين والمرابطين والمعتكفين لمواجهة هذه الهجمة الوحشية بحقهم، والدفاع عن مقدساتنا بكل إيمان وقوة.

وقال:" نشد على يد أهلنا المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى الذين يحملون لواء الدفاع عن أولى القبلتين ومسرى رسول الله، ويجسدون معنى الطائفة المنصورة في وجه الاحتلال وجنوده ومستوطنيه ".

واقتحمت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت25/3/2023م، المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وقامت باخراج المعتكفين فيه بالقوة.

ووفقاً لمصادر صحفية مقدسية، فإن قوات الاحتلال تجمعت عند باب المغاربة داخل المسجد الأقصى المبارك، وأمهلت المعتكفين داخل المسجد الأقصى 10 دقائق للخروج من المسجد أو إخراجهم بالقوة، قبل اقتحام المصلى القبلي واخراج المعتكفات بالقوة من داخل المسجد، وسط إطلاق قنابل غاز في باحاته.