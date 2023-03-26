"حماس": ما يحدث في الأقصى تصعيد خطير والاحتلال يتحمل عواقبه

أكد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانـوع، اليوم الأحد 26/3/2023م، أن الاحتلال الصهيوني ينتهك قدسية شهر رمضان المبارك وحرمة المسجد الأقصى ويصادر حق حرية العبادة وذلك في إطار حربه الدينية المعلنة على شعبنا ومقدساتنا.

وقال القانوع في تصريح صحفي تعقيبا على ما يجرى في باحات الأقصى:" اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى ومحاولات إخراج المعتكفين منه تصعيد خطير يتحمل الاحتلال وحكومته الفاشية عواقب ذلك".

وأضاف:" نحيي المرابطين والمرابطات الذين يتصدون لاقتحامات الاحتلال ويدافعون عن حرمة المسجد الأقصى وهويته وسيفشلون مخططات الاحتلال".

وأهاب الناطق باسم حماس بجماهير شعبنا في الضفة الغربية والداخل المحتل لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط في ساحاته والتصدي لجريمة اقتحامه.

واقتحمت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت25/3/2023م، المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وقامت باخراج المعتكفين فيه بالقوة.

ووفقاً لمصادر صحفية مقدسية، فإن قوات الاحتلال تجمعت عند باب المغاربة داخل المسجد الأقصى المبارك، وأمهلت المعتكفين داخل المسجد الأقصى 10 دقائق للخروج من المسجد أو إخراجهم بالقوة، قبل اقتحام المصلى القبلي واخراج المعتكفات بالقوة من داخل المسجد، وسط إطلاق قنابل غاز في باحاته.