بالفيديو شرطة الاحتلال تقتحم المصلى القبلي وتُخرج المعتكفين فيه بالقوة

اقتحمت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت25/3/2023م، المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وقامت باخراج المعتكفين فيه بالقوة.

ووفقاً لمصادر صحفية مقدسية، فإن قوات الاحتلال تجمعت عند باب المغاربة داخل المسجد الأقصى المبارك، وأمهلت المعتكفين داخل المسجد الأقصى 10 دقائق للخروج من المسجد أو إخراجهم بالقوة، قبل اقتحام المصلى القبلي واخراج المعتكفات بالقوة من داخل المسجد، وسط إطلاق قنابل غاز في باحاته.

وبينت المصادر أن قوات الاحتلال قامت باعتقال أحد المصلين من داخل المصلى القبلي في المسجد الاقصى المبارك، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وبالتزامن مع ذلك، أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، أن الاحتلال بدأ بحملته المسعورة على المسجد الأقصى المبارك ويحارب عبادة الله فيه ويفرغه من المصلين المعتكفين

بدورها، قالت المرابطة خديجة خويص حول ما يجري من اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى في هذه الأثناء:"منذ الليلة الأولى من رمضان والمرابطون يعتكفون في الأقصى، ولكن مع هذه الليلة الإحتلال يحاول تفريغ الاقصى تمهيداً لاقتحام المستوطنين له يوم غد، و في هذا تهديد كبير على الأقصى ، في فترة عيد الفصح القادمة مع بداية الاسبوع الثالث من رمضان".



يتبع...