توخيل عقب توليه تدريب البايرن يوجه ضربة قاسية لبرشلونة

وجه توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، ضربة لمخطط برشلونة تجاه إبرام صفقة مميزة، الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن برشلونة يحلم بالتعاقد مع جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي، المعار حاليا إلى بايرن ميونخ، مع أحقية الشراء نظير 70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن جواو كانسيلو كان يعيش فترة صعبة تحت قيادة المدرب السابق جوليان ناجلسمان، لذلك كان في طريقه للرحيل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت "سبورت" أن تغيير الجهاز الفني والتعاقد مع توخيل، سيغير الوضع، وقد يحتفظ الفريق البافاري بخدمات كانسيلو، الموسم المقبل.

وذكرت أن برشلونة كان يحلم بأن يوافق كانسيلو على خفض راتبه، حتى يدخل النادي الكتالوني في مفاوضات ضمه من مانشستر سيتي، الصيف المقبل، مستغلا توتر علاقته مع المدرب بيب جوارديولا.