الناطق باسم الجهاد: عملية حوارة رسالة واضحة بأن المقاومة لا تنام عن دماء أبنائها وقادتها

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، مساء اليوم السبت25/3/2023م، أن عملية إطلاق النار في حوارة مجدداً تثبت المقاومة قدرتها على مباغتة العدو والاستخفاف بأمنه وجيشه من خلال تتابع عمليات اطلاق النار الفدائية تجاه جنود الاحتلال والمستوطنين.

وقال سلمي في تصريح صحفي تعقيبًا على العملية:" هذه العملية الجديدة هي رسالة واضحة بأن المقاومة لا تنام عن دماء أبنائها وقادتها، وهي جزء من الثمن الذي سيدفعه الاحتلال بعد اغتياله لقادة المقاومة وأبنائها ومواصلة اقتحامه للمقدسات وعدوانه على شعبنا وأرضنا".

وأصيب جنديين "إسرائيليين"، اليوم السبت25/3/2023م، في عملية اطلاق نار وقعت في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب مراسل إذاعة "كان العبرية": فإن 3 جنود أصيبوا في عملية إطلاق النار في بلدة حوارة، وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة والمتوسطة.

وبالتزامن مع ذلك، قالت "مستشفى بيلينسون"، إنها استقبلت قبل قليل المصابين في عملية حوارة وأدخلا فورا إلى غرفة العناية الطارئة.

فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال:" إن قوات الاحتلال أغلقت بعض مداخل نابلس وفرض حصارًا على منطقة جنوبها ونشرت مزيد من قواته في حوارة في اطار عملية البحث عن منفذ عملية اطلاق النار في حوارة.