هيلاري كلينتون: متابعة عملية سلام الشرق الأوسط على رأس أولوياتنا

فلسطين اليوم-وكالات

أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أنّ متابعة "عملية السلام في الشرق الأوسط"، تقع على رأس أولويات الإدارة الأمريكية حالياً.

جاء ذلك في رسالة تلقاها الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، يوم أمس الأربعاء، من وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، حسب ما أعلنت عنه الأمانة العامة للمنظمة.

وتأتي رسالة كلينتون رداً على رسالة سبق أن بعث بها إحسان أوغلو لوزيرة الخارجية الأمريكية، تتعلق بتطوّرات الأوضاع في فلسطين بصورة عامة والقدس بصورة خاصة.

وقد أكدت كلينتون، في رسالتها، "حرص الإدارة الأمريكية على متابعة عملية السلام في الشرق الأوسط، باعتبارها قضية تحتل الأولوية ضمن جدول أعمال الإدارة الأمريكية"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "أهمية إيفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بحسب الاتفاقيات الموقعة، وضرورة مضاعفة الجهود من أجل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط"، كما ورد.