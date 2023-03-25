حركة المجاهدين تبارك عملية حوارة و تؤكد أن الاحتلال لا يمكنه احتواء مقاومة شعبنا

باركت حركة المجاهدين الفلسطينية عملية اطلاق النار التي نفذها فلسطيني في حوارة مساء اليوم السبت، و أسفرت عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال بجروح.

و قالت حركة المجاهدين في بيان صادر عنها إن العملية تمثل رداً طبيعياً وعملياً على جرائم الاحتلال بحق مقاومينا وشعبنا في الضفة.

و اشارت الى أن هذا المد العملياتي المتدفق هو السبيل للجم العدو الذي يجتاح مدننا الفلسطينية في الضفة ويمارس القتل والارهاب الصهيوني في كل وقت وحين.

و أكدت حركة المجاهدين بأن المنظومة الصهيونية لن تتمكن من احتواء مقاومة شعبنا أو كسرها لأنها تعبر عن الحالة الرافضة للمحتل وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا.