حركة المجاهدين تبارك عملية حوارة و تؤكد أن الاحتلال لا يمكنه احتواء مقاومة شعبنا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:35 م
25 مارس 2023
عملية
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باركت حركة المجاهدين الفلسطينية عملية اطلاق النار التي نفذها فلسطيني في حوارة مساء اليوم السبت، و أسفرت عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال بجروح.

و قالت حركة المجاهدين في بيان صادر عنها إن العملية تمثل رداً طبيعياً وعملياً على جرائم الاحتلال بحق مقاومينا وشعبنا في الضفة.

و اشارت الى أن هذا المد العملياتي المتدفق هو السبيل للجم العدو الذي يجتاح مدننا الفلسطينية في الضفة ويمارس القتل والارهاب الصهيوني في كل وقت وحين.

و أكدت حركة المجاهدين بأن المنظومة الصهيونية لن تتمكن من احتواء مقاومة شعبنا أو كسرها لأنها تعبر عن الحالة الرافضة للمحتل وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا.

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