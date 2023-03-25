"بن غفير" معلقاً على عملية حوارة: آن الأوان لعقد اجتماع "للكابينت"

علق ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، مساء اليوم السبت25/3/2023م، على عملية اطلاق النار الذي استهدفت جنود الاحتلال "الإسرائيلي" في حوارة جنوب نابلس بالضفة المحتلة والتي أسفرت عن إصابة اثنين من الجنود "الإسرائيليين" وصفت جراحهما بالمتوسطة والخطيرة.

وقال "بن غفير":" حان الوقت لعقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرارات بوضع حواجز دائمة وإغلاق المحال التجارية".

وأصيب مساء اليوم، اثنين من الجنود "الإسرائيليين" في عملية اطلاق النار في حوارة جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

ووفقاً لمراسل القناة 14 العبرية، فإن جنديين أصيبا بجراح في عملية إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس.