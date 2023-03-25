"حماس": عملية حوارة تبرهن على ديمومة المقاومة واستمراريتها

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانـوع، اليوم السبت25/3/2023م، أن عملية إطلاق النار البطولية في بلدة حوارة تأتي في إطار عمليات الرد المستمرة على جرائم الاحتلال وآخرها اغتيال قائد كتيبة طولكرم المجاهد أمير أبو خديجة وتبرهن على ديمومة المقاومة واستمراريتها

وقال القانوع في تصريحات إذاعية:" إن عمليات المقاومة وضربات الشباب الثائر في الضفة الغربية ستتصاعد رداً على سلوك حكومة الاحتلال المتطرفة ولن تنكسر أو ينجح أحد من إيقافها".

وأشار إلى أن بلدة حوارة ستظل وشبابها الثائرين الأبطال أيقونة فخر للمقاومة وستتحطم على صخرة صمودها مخططات الاحتلال وستفشل كل محاولات حصارها وكسر إرادتها

وأصيب مساء اليوم، اثنين من الجنود "الإسرائيليين" في عملية اطلاق النار في حوارة جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

ووفقاً لمراسل القناة 14 العبرية، فإن جنديين أصيبا بجراح في عملية إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس.