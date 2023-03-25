مراسل "إسرائيلي": عملية اطلاق النار في حوارة ليست صدفة

علق مراسلون صحافيون "إسرائيليون" على عملية اطلاق النار الذي استهدفت جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة "الإسرائيلي" جنوب نابلس بالضفة المحتلة التي أسفرت عن إصابة اثنين من الجنود "الإسرائيليين" وصفت جراحهما بالمتوسطة والخطيرة.

وقال المراسل العسكري ل "ماكور ريشون"، قائلاً:" للمرة الثالثة حوارة .. ما يجري بالتأكيد ليس صدفة .. العملية نفذت حين كانت الشوارع خالية وكان الفلسطينيون على موائد افطار رمضان".

وأصيب مساء اليوم، اثنين من الجنود "الإسرائيليين" في عملية اطلاق النار في حوارة جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

ووفقاً لمراسل القناة 14 العبرية، فإن جنديين أصيبا بجراح في عملية إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس.