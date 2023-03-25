اعتقال شاب من بلدة سلوان ومهاجمة المستوطنين للرعاة في الأغوار

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا مقدسيا من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان واعتقلت الشاب نعمان أبو اسنينة.

فيما هاجم مستوطنون، الرعاة في منطقة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية.

وأفاد شهود عيان، أن المواطن طارق طالب عواودة أصيب بحجر في الرأس، بعد مهاجمته من قبل المستوطنين، كما قتلوا رأسا من الماشية.

ويأتي هذا الاعتداء بعد يومين من قيام مستوطنين آخرين بالاعتداء على الرعاة وعلى خيام المواطنين في خربة الفارسية.

يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد بشكل شبه يومي اعتداءات من المستوطنين على الرعاة خلال تواجدهم في المراعي، إضافة إلى الاعتداءات المتصاعدة على المواطنين في المنطقة وممتلكاتهم.