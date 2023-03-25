مستشفى شهداء الأقصى يصدر بياناً حول ملابسات وفاة صحفية خلال ميلادها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:38 م
25 مارس 2023
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أصدرت مستشفى شهداء الأقصى اليوم السبت 25/3/2023، حول ملابسات وفاة صحفية خلال ولادتها.

وتقدمت إدارة مستشفى شهداء الاقصى بأحر التعازي والمواساة الى ذوي الفقيدة الزميلة الصحفية (م .ه ) ، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته .

وأفادت إدارة المستشفى أن المتوفاة وصلت المستشفى وهي حامل في الأسبوع ٣٤ ، الى طوارئ الولادة في مستشفى شهداء الأقصى في حالة حرجة للغاية ، وتعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم ٢٥٠/١٢٠ وتم الشروع في إجراءات الإنعاش و إنقاذ الحياة  .

وأوضحت المستشفى أنه تم اجراء عملية قيصرية عاجلة  لإنقاذ الجنين مع استمرار إجراءات  الانعاش .

وقالت المستشفى :" رغم بذل الطاقم الطبي غاية وسعه الا أن قدر الله كان سابقا و لم تفلح اجراءات انقاذ الحياة ."

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