مستشفى شهداء الأقصى يصدر بياناً حول ملابسات وفاة صحفية خلال ميلادها

أصدرت مستشفى شهداء الأقصى اليوم السبت 25/3/2023، حول ملابسات وفاة صحفية خلال ولادتها.

وتقدمت إدارة مستشفى شهداء الاقصى بأحر التعازي والمواساة الى ذوي الفقيدة الزميلة الصحفية (م .ه ) ، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته .

وأفادت إدارة المستشفى أن المتوفاة وصلت المستشفى وهي حامل في الأسبوع ٣٤ ، الى طوارئ الولادة في مستشفى شهداء الأقصى في حالة حرجة للغاية ، وتعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم ٢٥٠/١٢٠ وتم الشروع في إجراءات الإنعاش و إنقاذ الحياة .

وأوضحت المستشفى أنه تم اجراء عملية قيصرية عاجلة لإنقاذ الجنين مع استمرار إجراءات الانعاش .

وقالت المستشفى :" رغم بذل الطاقم الطبي غاية وسعه الا أن قدر الله كان سابقا و لم تفلح اجراءات انقاذ الحياة ."