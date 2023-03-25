بالصور شاهد | “القطايف” فاكهة رمضان على موائد الصائمين بغزة

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شاهد | “القطايف” فاكهة رمضان على موائد الصائمين بغزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:58 م
25 مارس 2023
شاهد | “القطايف” فاكهة رمضان على موائد الصائمين بغزة
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