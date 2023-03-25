نقدم لكم نصيحة مهمة لمرضى القلب في شهر رمضان ، حيث يعتبر الصيام أحد أنواع "التمرين للقلب" لدى مرضى القلب المنضبط الذي يخضع لرقابة الطبيب المعالج، بحسب أخصائي جراحة القلب والصدر ورئيس تحرير موقع صحتك الدكتور عامر شيخوني.

فعملية تناول الطعام وهضمه تُعدّ نوعاً من الجهد على القلب، أما الامتناع عن الأكل خلال الصيام فهو بمثابة فترة راحة.

مرضى القلب الذين يجب ألا يصوموا

أي مريض وضعه غير منضبط طبياً مثل مرضى قصور القلب ومرضى ضعف عضلة القلب الذين يحتاجون إلى علاج دائم وضبط مستمر، لذا فإن الصيام قد يسبب لهم تعباً شديداً.

مرضى هبوط القلب الذين يصابون عادة بضيق التنفس، والخفقان، والتعب، والوهن، وأحياناً يكون لديهم وزمات انتفاخ في الطرفين السفليين وسوائل زائدة في الرئتين.

المرضى الذين لديهم أعراض شديدة من فشل القلب.

نصائح لصيام مرضى القلب والضغط المرتفع

هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن يتبعها مرضى القلب ليتمتعوا بصيام آمن والتي تنطبق أيضا على مرضى ضغط الدم المرتفع، بحسب شيخوني:

عدم الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار، خصوصاً الغني بالدسم لأن هضم كميات كبيرة من الطعام الدسم يجهد القلب.

عدم شرب السوائل الزائدة عن الحاجة

تجنب مشروب السوس لسببَين: الأول أنه يحتوي على كمية عالية من الصوديوم (الملح) يزيد في الاحتفاظ بالسوائل في الدورة الدموية في الجسم وبالتالي يزيد الحمل والاجهاد على القلب، الثاني أنه يحتوي على مادة مقبضة للأوعية الدموية فتسبب ارتفاع الضغط وزيادة الجهد على القلب لكي يضخ الدم مقابل شرايين متقبضة.

تجنب الأطعمة المالحة خصوصاً تلك التي تحتوي على كميات "خفية" من الأملاح كالمكسرات، والمواد المحفوظة في الملح مثل الزيتون والجبنة والمخللات، فيجب إما تقليل تناولها أو غسلها لتحليتها وتقليل كمية الملح فيها.

ضبط الأدوية باستشارة الطبيب بما يناسب فترات الصيام.