نصائح هامة لمرضى السكري في شهر رمضان

يواجه مريض السكري بعض الأخطار بسبب الصيام والذي يؤدي غالباً لانخفاض نسبة السكر بالدم، لذا يجب على مرضى السكري الصائمين مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام لأنهم معرضون لخطر الإصابة بنقص سكر الدم أو ارتفاع السكر في الدم.

وينصح العديد من الأطباء بضرورة الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.

ونقدم لكم هنا بعض النصائح لمرضى السكري في رمضان:

ترطيب الجسم

يعد الترطيب مهما للغاية للأشخاص الذين يصومون لأن الجفاف يعد خطرا شائعا يواجه بشكل خاص أولئك الذين يعانون من مرضى السكري، لذا، يجب التأكد من شرب كمية كافية من السوائل خلال الإفطار والسحور.

وينصح أيضا بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، لأن هذه المادة تساهم في فقدان المعادن والأملاح من الجسم.

أخذ قسط كاف من النوم

يوصي الخبراء بالاستيقاظ قبل ساعة على الأقل من موعد تناول السحور من أجل الانتعاش وتناول وجبتك بشكل صحيح وببطء، وهو ما سيساعد على هضم الطعام وتجنب مشاكل الجهاز الهضمي لاحقا.

ترك المشروبات التي تحتوي السكر

يوصي الخبراء الصحيون ببدء الإفطار بمشروب مرطب خالي من السكر ثم الانتقال إلى تناول الطعام باعتدال. ويجب الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات والملح مثل السمبوسة والكباب.

وينصح بتناول الخضار الورقية والفواكه الجافة، والفواكه الطازجة واللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج منزوع الجلد والأسماك.

تجنب الملح والطعام الحار

ينصح الخبراء على ضرورة تقليل تناول التوابل والملح والسكر، ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة شديدة الملوحة، على سبيل المثال، إلى العطش لاحقا حيث يتم سحب الماء من الخلايا.

ومن المعروف أن مستويات السكر في الدم ترتفع بعد تناول الطعام، وبالتالي فإنه مع تناول الحلويات خلال وجبة الإفطار أو بعدها، سيرفع بشكل حاد من هذه المستويات.

مراقبة مستويات السكر في الدم

يجب على الذين يعتمدون جرعات الإنسولين استشارة الطبيب قبل الصيام، وقد ينصح الطبيب بزيادة جرعة الإنسولين أو تغيير توقيت الجرعة.

ويعد إجراء الفحص الدقيق لمستويات السكر في الدم على فترات منتظمة خلال شهر الصيام أمرا بالغ الأهمية، حيث أن أخطر ما يمكن أن يحدث أثناء الصيام هو انخفاض نسبة السكر في الدم، أو ارتفاع نسبة السكر في الدم، جنبا إلى جنب مع الجفاف.

الزبادي

ينوه الخبراء إلى أن ملعقة واحدة من الزبادي بعد وجبة السحور يمكن أن تصنع العجائب لصحتك، فهي ستمنع الحموضة، وتحميك من الإصابة بالجفاف طوال اليوم.