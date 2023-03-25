بالفيديو طريقة عمل عجينة القطايف السريعة

يبحث المواطنون خلال شهر رمضان المبارك عن طريقة عمل القطائف سواء بالسميد او الطحين ، حيث ان هناك طرق مختلفة لصناعة القطايف تختلف من منطقة لأخرى بالإضافة الحشوات التي تستخدم لحشو القطايف ، طاقم "فلسطين اليوم" يقدم لكم طرق مختلفة لعمل القطايف سواء بالطحين او السميد .

مقادير عجينة القطايف السريعة

2 كوب طحين

½ كوب سميد

½ كوب سكر

3 كوب ماء

3 ملعقة صغيرة بايكينج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عجينة القطايف السريعة

ضعي جميع المكونات في الخلاط، حركيها بمعلقة خشبية لتتأكدي من عدم التصاق الطحين والسميد في لخلاط ثم اخلطي المكونات لتتجانس.

ضعي الخليط في إبريق الشاي.

أحضري صينية بلا حواف أو صينية عادية مستوية تماماً وضعيها على النار.

اسكبي مقدار من عجينة القطايف لتشكلي دائرة وانتظري حتى تستوي من أعلى وتأخذ لوناً ذهبياً من أسفل.

ضعيها على قماش قطني لتبرد ثم احشيها بحسب الرغبة.

عجينة القطايف بدون سميد

مقادير عجينة القطايف بدون سميد

1 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة خميرة

½1 كوب حليب دافئ

طريقة عمل عجينة القطايف بدون سميد

ضعي الحليب والخميرة في وعاء ، واخلطي حتى تتجانس المكونات.

اتركي المزيج يرتاح حوالي 10 دقائق.

أضيفي الدقيق على دفعات مع الخلط جيداً.

غطي الوعاء، واتركيه في مكان دافئ لحوالي 20 دقيقة.

ضعي مقلاة غير لاصقة على النار، اسكبي مقدار صغير من مزيج القطايف في الوسط على شكل دائرة صغيرة.

ارفعيه عن النار بعد أن تظهر فقاعات على وجه القطايف .