المغرب أول المتأهلين لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023

تأهل المنتخب المغربي، مساء أمس الجمعة، إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023 في كوت ديفوار، وذلك بعد تعادل منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا (2-2).

وبهذا الفوز، أصبح منتخب "أسود الأطلس" أول المتأهلين لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في بداية العام المقبل، في كوت ديفوار "ساحل العاج".

ومؤخراً تصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الحادية عشرة برصيد 6 نقاط، بعد استبعاد منتخب زيمبابوي، بسبب إيقاف اتحاد الكرة هناك من قبل الـ"فيفا".

وفي الإطار، تعادل منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

جدير ذكره أنه يستعد المنتخب المغربي، لمواجهة ودية قوية، أمام ضيفه البرازيلي، مساء اليوم الأحد، في مدينة طنجة.