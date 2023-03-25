هاليفي لــ"نتنياهو": الجيش يقترب من تعطيل جزء من عملياته العسكرية

حذر رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني "هرتسي هاليفي"، رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخراً من أن الجيش يقترب من تعطيل جزء من عملياته العسكرية.

ونقل الصحافي الصهيوني في صحيفة يديعوت أحرونوت "رونين برغمان، عن رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني هرتسي هاليفي تحذيره خلال لقائه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الأيام الأخيرة من أن الجيش يقترب من تعطيل جزء من عملياته العسكرية.

وأوضح هاليفي، أن ذلك يأتي في ضوء رفض آلاف جنود الاحتياط الامتثال لأوامر التحاقهم بوحداتهم العسكرية وخاصة كبار طياري سلاح الجو "الإسرائيلي".

ويُشار إلى أنه يرفض عدد كبير من كبار ضباط وجنود الاحتياط في قطاعات مختلفة من جيش الاحتلال، التعديلات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو إقرارها؛ ما يهدد المؤسسة الأمنية الصهيونية في ظل التهديدات المختلفة على عدد من الساحات والجبهات المحيطة بالكيان، بحسب المنظومة الأمنية الصهيونية.