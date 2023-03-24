طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة و أمطار متفرقة في بعض المناطق

افاد الراصد الجوي ليث العلامي أن كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة تتحرك نحو البلاد لتزداد فُرص هطول الأمطار فوق مناطق عِدة ومتفرقة من البلاد، مشيراً الى أن الحرارة تتجه للانخفاض خلال اليومين القادمين.

و حول حالة الطقس المتوقعة يوم غدٍ السبت، أفاد "موقع طقس فلسطين" بأنه سيطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد، ويسود خلال الليل جو بارد بشكل كبير.

أما يوم الأحد، فيطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية بنحو الخمسة درجات مئوية، وتسود أجواء شتوية باردة وماطرة في بعض الفترات، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

و يكون الجو الإثنين غائماً جزئياً وماطر، ويطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون أقل من المعدل السنوي العام بقليل. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة وتبقى الفرصة سانحة لزحات من المطر في بعض المناطق. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما الثلاثاء، فتبقى الأجواء غائمة قليلاً، ويطرأ إرتفاع طفيف غلى درجات الحرارة . ويسود خلال النهار جو مشمس الى غائم جزئي ودافئ ومعتدل الى حد كبير، ومع ساعات المساء والليل يعود الطقس للبرودة النسبية .