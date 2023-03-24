الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي أبو رزق

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وزارة الداخلية في قطاع غزة بالإفراج الفوري عن الصحافي هاني أبو رزق، مؤكدة أن احتجازه يتنافى مع ما تنص عليه القوانين التي تكفل حرية العمل الصحفي.

وحسب توثيقات الهيئة فقد تم احتجاز الصحافي أبو رزق يوم أمس الخميس الموافق 23/3/2023 إثر مشادة حدثت بينه وبين شرطي مرور في منطقة ساحة السرايا وسط مدينة غزة، أثناء تواجده وعدد من الصحافيين لتصوير أجواء شهر رمضان المبارك، حيث طلب منه الشرطي الحصول على إذن بالتصوير في تلك المنطقة. ووفق إفادة الصحفي أبو رزق فقد تعرض للاعتداء بالضرب أثناء احتجازه.

و أكدت الهيئة على ضرورة احترام المعايير القانونية التي لا تجيز احتجاز الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي، لافتة إلى أن التصوير في الأماكن العامة لا يشكل مخالفة ولا يتطلب إذناً من الجهات الرسمية.

كما أكدت الهيئة المستقلة على ضرورة التحقيق في الحادثة المذكورة، ووضع ضوابط لعدم تكرارها وحماية حقوق الصحافيين واحترام عملهم، ومحاسبة من يرتكب مخالفات تنتهك حقوقهم.