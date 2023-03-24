الأمير هاري يعتلي عرش "الأسود الثلاثة" في ليلة تاريخية بإيطاليا

أصبح النجم الإنجليزي هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، بعدما قاده لتحقيق فوز طال انتظاره على نظيره الإيطالي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس، في تصفيات "يورو 2024".

وأحرز هاري كين الهدف الثاني لمنتخب "الأسود الثلاثة" من ضربة جزاء بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بمدينة نابولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي ستقام في ألمانيا.

ووصل كين (29 عاما) بذلك إلى هدفه الدولي رقم 54، خلال 81 مباراة مع منتخب إنجلترا، خلال مسيرته حتى الآن.

وتربع مهاجم فريق توتنهام هوتسبير على عرش صدارة الهدافين لمنتخب إنجلترا عبر العصور، متجاوزا بفارق هدف مواطنه النجم السابق واين روني (37 عاما).

ولا يعد لقب الهداف التاريخي هو الرقم القياسي الوحيد في جعبة كين، بل إنه يعد أيضا أكثر لاعب تسجيلا للأهداف وهو يحمل شارة قيادة منتخب "الأسود الثلاثة" برصيد 46 هدفا.

كما أنه أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ إنجلترا من ركلات الجزاء، بالإضافة لكونه الأكثر إحرازا للأهداف في عام واحد، حينما سجل 16 هدفا خلال عام 2021.

وسجل هاري كين 12 هدفا في البطولات الدولية الكبرى، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ منتخب "الأسود الثلاثة" أيضا.

يذكر أن منتخب إنجلترا نجح في تحقيق أول انتصار على نظيره الإيطالي منذ 46 عاما، وثأر منتخب "الأسود الثلاثة" لهزيمته أمام "الآزوري" في نهائي بطولة أمم أوروبا الأخيرة، التي أقيمت على ملعب "ويمبلي".