"اتحاد الإذاعات" يدين الانتهاكات ضد الإعلاميين ويحث الأمم المتحدة لحماية حرية التعبير

دعا إتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية "IRTVU" الى اعتبار الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق والحريات الاعلامية جرائم إنسانية موصوفة ضد الإعلاميين وحرية التعبير. وشدد وكيل الامين العام للإتحاد ناصر أخضر على ضرورة تركيز وسائل الاعلام على قضية حقوق الشعب الفلسطيني باستعادة أراضيهم وازالة الاحتلال عنها.

كلام أخضر جاء اليوم الأربعاء، خلال ندوة بعنوان "حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، نظمها مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، على هامش أعمال مجلس حقوق الانسان في دورته الـ52، المنقعد في جنيف السويسرية.

وأدان أخضر الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق والحريات الاعلامية في فلسطين المحتلة، مطالباً "الاحتلال الاسرائيلي بالتعويض على الاعلاميين واحترام حرياتهم وكف الاذى عنهم".

كما شدد وكيل الامين العام للاتحاد على "اعتبار الانتهاكات الاسرائيلية جرائم إنسانية موصوفة ضد الاعلاميين وحرية التعبير"، داعيا الامم المتحدة الى "التدخل لحماية الاعلاميين والقيام بدورها في هذا المجال".

ودعا الى "أوسع حملة تضامن مع قضية الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية الفلسطينية، والتركيز على قضية حقوق الشعب الفلسطيني بإستعادة اراضيهم وازالة الاحتلال عنها".

كما طالب الشيخ أخضر "مواقع التواصل الاجتماعي بحرية نشر المحتوى الفلسطيني بصورة عادلة ومنصفة وعدم تمييزه".

ولفت الى أن "التعتيم الذي تفرضه وسائل الاعلام المؤيدة للاحتلال الاسرائيلي في العديد من دول العالم ومنع التغطية الاعلامية عن قضيتين انسانيتين مهمتين جدا يعيشهما العالم حاليا وهما قضية الاسرى في سجون الاحتلال، والانتهاكات الكبرى لحقوق الشعب اليمني ومنع الاعتداء عنه وخاصة الانتهاكات ضد الاعلام والاعلاميين فيه، تستدعيان الاهتمام الموضوعي والانساني والمهني من المؤسسات والمنظمات الاعلامية والحقوقية والصحافية وإعطاء المساحة الاعلامية اللازمة والكافية بعيدا عن الاعلام والتضليل".







