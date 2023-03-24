إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة

أصيب فلسطينيين، عقب صلاة الجمعة، خلال موجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدن الضفة.

ففي نابلس، أفاد الهلال الأحمر، بإصابة 10 مواطنين خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في بلدتي بيت دجن وبيتا.

وأوضحت أن خمسة مواطنين أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، إثر قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في بيت دجن.

وأضاف جبريل أن خمسة مواطنين آخرين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا، وقد جرى علاجهم جميعا ميدانيا.

وفي كفر قدوم، أصيب خمسة شبان ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وأوضحت المصادر المحلية، أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة خمسة شبان ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا.

يتبع..