ميدفيدف: مستعدون للذهاب إلى كييف إذا لزم الأمر..!

كشف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيدف، اليوم الجمعة، أنّ القوات الروسية قد تزحف إلى العاصمة الأوكرانية كييف أو لفوف في أوكرانيا.

وقال ميدفيدف في مقابلةٍ مع وكالات أنباء روسية: "لا يمكن استبعاد أي شيء"، مضيفاً: "مستعدون للذهاب إلى كييف ولفوف إذا كان هناك حاجة لذلك، والهدف تدمير العدو".

وأضاف ميدفيدف :"العالم الغربي لا يكره بعض القادة في روسيا، بل يكره كل الروس أيضاً، ويقاتل ضد المواطنين الروس، ويسعى لتمزيق روسيا".

وبخصوص العقوبات تابع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: "ستشترون كل شيء بكلفة أكبر، وستحظر بطاقاتكم الائتمانية، ولن تتمكنوا بعد الآن من السفر".

ويُشار إلى أنه قبل أيام، دعت موسكو واشنطن إلى عدم اتباع طريق التصعيد، مؤكدةً أنّها ستقوم بضمان أمنها بنسبة 100% بكل الوسائل المتاحة.