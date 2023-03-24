بالصور 100 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:41 م
24 مارس 2023
صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أدى 100 ألف مصلٍ، اليوم الجمعة، صلاة الجمعة الأولى من رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفاد مدير عام الأوقاف في القدس، بأنه أدى نحو 100 ألف مصلٍ صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، حيث وصلوا إليه من مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل المحتلين.

واحتشد الآلاف في باحات الأقصى بالرغم من تضييقات الاحتلال على الحواجز والأبواب، حيث حلقت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في سماء المسجد الأقصى تزامناً مع أداء صلاة الجمعة.

وفي ذات الإطار، اعتلت قوات الاحتلال سطح المدرسة التنكزية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الغربية.

photo_2023-03-24_12-41-18.jpg
photo_2023-03-24_12-41-14.jpg
photo_2023-03-24_12-41-09.jpg
photo_2023-03-24_12-41-03.jpg
photo_2023-03-24_12-41-00.jpg
photo_2023-03-24_12-40-50.jpg
photo_2023-03-24_12-40-56.jpg
 

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات