الاحتلال يفرج عن الأسير محمد بشناق من قرية رمانة غرب جنين

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، عن الأسير محمد فياض بشناق من قرية رمانة غرب جنين بالضفة المحتلة.

جاء ذلك، بعد اعتقال الأسير بوشناق في سجون الاحتلال لمدة 20 شهرا وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل.

وقال المحرر بشناق لحظة الإفراج عنه لـ"وفا" :"إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام والتنصل مما كانت اتفقت عليه بتحسين ظروف اعتقال الأسرى".

وتحدث بشناق عن سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى المرضى وكبار السن، خاصة الذين يعانون من مرضي السكري والضغط.

وأوضح أن "إدارة سجون الاحتلال"، تقتصر فقط على تقديم علاج المسكنات للأسرى المرضى، إضافة إلى معاناتهم اليومية جراء عدم تقديم احتياجاتهم الإنسانية ومطالبهم الحياتية.

وناشد بشناق، كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية، الوقوف الى جانب الأسرى، داعيا شعبنا إلى تجسيد الوحدة الوطنية على الأرض وبذل مزيد من الحراك والإسناد نصرة لقضيتهم الوطنية العادلة.