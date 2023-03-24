بالجمعة الأولى من رمضان

بالصور الآلاف يؤدون الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:10 ص
24 مارس 2023
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أدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة 24-3-2023، صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

واحتشد عشرات الآلاف في المسجد الأقصى المبارك بالجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، وأدوا صلاة الفجر في رحابه الطاهر، حيث وصل العديد من المواطنين  للمسجد منذ ساعات الليل المتأخرة وساعات الفجر الأولى ومن مختلف المناطق.

وكانت دعت الهيئات المقدسية، لضرورة شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، بعد الدعوات التي صدرت عن الجماعات الاستيطانية التي هددت باقتحام المسجد الأقصى في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك.

ويُشار إلى أن المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي؛ لأداء طقوس تلمودية في استفزاز لمشاعر المسلمين والفلسطينيين.

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