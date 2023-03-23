كم وصل سعر الذهب في الكويت عيار 21 اليوم الجمعة 24-3-2023

سعر الذهب في الكويت عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 24-3-2023 ، ويضع فريق فلسطين اليوم الاخباري يوميا وفي مقالات عدة جميع الأسعار الجديد في التعاملات الفورية أولا بأول كما هو المقالة التي من خلالها تتعرفون على كل ما هو جديد بشان أسعار الذهب في الكويت وهو على النحو التالي :

سعر الذهب في الكويت اليوم الجمعة 24-3-2023

كما وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي على النحو التالي :

الوحدة دينار كويتي دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 19.63 دينار أي ما يعادل 64.15 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 18.00 دينار أي ما يعادل 58.81 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 17.18 دينار أي ما يعادل 56.13 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 14.72 دينار أي ما يعادل 48.11 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 11.45 دينار أي ما يعادل 37.42 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 9.82 دينار أي ما يعادل 32.08 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 610.58 دينار أي ما يعادل 1,995 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 137.43 دينار أي ما يعادل 449.07 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 19,633 دينار أي ما يعادل 64,151 دولار .

سعر الذهب في الكويت اليوم 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الكويت بعملة دينار كويتي على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

23 مارس 19.66 17.21 14.75 11.47 9.83

22 مارس 19.43 17.00 14.58 11.34 9.72

21 مارس 19.14 16.75 14.35 11.16 9.57

20 مارس 19.50 17.07 14.63 11.38 9.75

19 مارس 19.64 17.18 14.73 11.46 9.82

18 مارس 19.64 17.18 14.73 11.46 9.82

17 مارس 19.51 17.07 14.63 11.38 9.75

16 مارس 18.97 16.60 14.23 11.06 9.48

15 مارس 18.94 16.57 14.20 11.05 9.47

14 مارس 18.77 16.42 14.08 10.95 9.38

في ختام هذه المقالة التي وضعنا فيها كافة التفاصيل بخصوص سعر الذهب اليوم الكويت عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 24-3-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .