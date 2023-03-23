د. الهندي: إضراب الأسرى كان اختبارًا مفتوحًا لكل من يتشدق بحقوق الإنسان والحرية

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي، أن قضية الأسرى، "قضية إجماع وطني" والإضراب المفتوح الذي يخوضونه هو "اختبار مفتوح لكل من يتشدق بحقوق الانسان والحرية ومواثيق الأمم المتحدة".

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الهندي، في حوار مع قناة الميادين: إن "الاحتلال يدير ظهره لكل هذه المسائل ويريد أن يبقي الأسرى في العزل الانفرادي ويأخذ كل حقوقهم التي كفلتها المواثيق المتعلقة بالأسرى".

وأضاف أن "هناك تواصل يومي مع الأسرى داخل السجون، كما ويوجد قيادة مشتركة من الفصائل وهي من تدير الإضراب وتضع أهدافه".

وتم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية من قبل الاحتلال بحق الأسرى، وفق هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

جاءت هذه الخطوة ردًا على تصريحات ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير، بفرض عقوبات وصفت بالقاسية على الاسرى.

شاهد حوار الدكتور محمد الهندي على قناة الميادين في برنامج حتى القدس: