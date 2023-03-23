بماذا وصف يائير لابيد تصريحات نتنياهو بشأن  التغييرات القضائية

وصف زعيم المعارضة "الإسرائيلية"، يائير لابيد، اليوم الخميس، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن التغييرات القضائية بأنها "أكاذيب".

وطالب لابيد، من المسؤولين في الحزب الحاكم بـ"الانشقاق"، ردًا على خطاب نتنياهو الذي يعمق الشرخ الداخلي.

وقال زعيم المعارضة: "نتنياهو ينشر أكاذيب مشينة ضد نظام العدالة لا علاقة لها بالواقع".

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن حكومته مصممة على المضي قدماً في التعديلات القضائية بـ"الكنيسيت" موضحًا أن الحكومة ستحمي كيانه بكل قوة من التهديدات الخارجية والانشقاق الداخلي، مضيفًا أنه "لا مجال لقبول عصيان الخدمة العسكرية".

وقال نتنياهو، في تصريح صحفي: "معارضو الإصلاح القانوني ليسوا خونة وأنصار الإصلاح ليسوا فاشيين .. الغالبية العظمى تحب بلادنا"، مشيرًا إلى أن البعض يخشى أن يذهب الإصلاح بعيدا.

وأضاف "لتجنب حدوث شرخ، يجب على كل طرف أن يأخذ على محمل الجد مخاوف الطرف الآخر، سأفعل كل شيء لرأب الصدع"، مؤكدًا أن القوانين ستطرح أمام "الكنيست" الأسبوع المقبل.

ولفت نتنياهو، إلى أن المحكمة العليا "الإسرائيلية" منذ سنوات تمنع استخراج الغاز من مياه البحر المتوسط.

وحسب صحفة "يديعوت أحرونوت"، فإن نتنياهو أجرى اجتماعات ماراثونية مع مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار، حيث اجتمع برئيس "الشاباك" رونين بار، وعرض الأخير على رئيس الحكومة صورة قاتمة للأوضاع التي ستسببها التعديلات القضائية حال إقرارها.

ومع وزير الحرب يوآف غالنت، اجتمع نتنياهو معخ، لمدة 20 دقيقة، كما واجتمع في وقت سابق بكلا ما يسمى بـ"وزير العدل" يريف لفين وعضو الكنيست عن حزب الليكود دافيد أمسالم، للتباحث بهذا الشأن.

واليوم، تظاهر عشرات آلاف من الصهاينة، في مناطق واسعة من كيان الاحتلال الصهيوني؛ رفضًا للتغييرات القضائية ومنح الحصانة لحكومة اليمين المتطرف.