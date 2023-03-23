اجتماعات ماراثونية يعقدها نتنياهو للحفاظ على تماسك إئتلافه الحكومي

ذكر الاعلام العبري، مساء اليوم الخميس، أن اجتماعات ماراثونية تجري بين نتنياهو وقادة سياسيين وأمنيين كبار.

وحسب يديعوت أحرونوت، فقد اجتمع نتنياهو برئيس الشاباك رونين بار حيث عرض الأخير على رئيس الحكومة صورة قاتمة للأوضاع التي ستسببها التعديلات القضائية حال إقرارها.

وكان نتنياهو قد اجتمع بوزير الجيش غالنت لمدة 20 دقيقة وليس من الواضح بعد إن كان سيعقد غالنت مؤتمره الصحفي الذي أعلن عنه مساء اليوم.

كما اجتمع نتنياهو في وقت سابق بكلا من وزير العدل يريف لفين وعضو الكنيست عن حزب الليكود دافيد أمسالم.

يذكر أن الاجتماعات المكثفة التي يعقدها نتنياهو تهدف إلى الحفاظ على تمساك ائتلافه الحكومي في ظل توجه وزير الجيش غالنت لمعارضة التعديلات بعد حالة العصيان والتمرد التي يمر بها جيشه إثر التعديلات القضائية المنوي إقرارها.