الاحتلال يتهم حزب الله بالوقوف رواء عملية "مجدو"

أكدت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الخميس23/3/2023م، أن آخر مستجدات التحقيق الذي يجريه جيش الاحتلال بشأن عملية "مفترق مجدو" والتي أسفرت عن إصابة "إسرائيلي" بجروح خطيرة، تشير إلى وقوف حزب الله وراء العملية.

وبحسب القناة "14" الإسرائيلية، فإن التقديرات لدى المنظومة الأمنية تشير لوقوف حزب الله اللبناني خلف عملية مجدو.

وبالتزامن مع ذلك، قال "خدشوت يسرائيل"، إن حزب الله يقيم عدة نقاط مراقبة على طول الحدود الشمالية، علق رئيس مجلس "ماتولا، ديفيد أزولاي"عليها، قائلاً: إن الأجواء على الحدود مع لبنان تشبه إلى حد كبير الأيام التي سبقت حرب لبنان الثانية.

وكان جيش الاحتلال قد كشف في 15 مارس 2023، في تحقيق أولي على من يقف وراء عملية العبوة في مجدو.

وقال في بيان مشترك للمتحدث باسم جيش الاحتلال، والمتحدثة باسم الشاباك والمتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية: "قامت القوات الأمنية بتحييد الإرهابي الذي نفذ العملية قرب مفترق مجدو، وفي بداية الأسبوع (ب)، تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو (شارع 65) مما أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة، وعملت القوات الأمنية على تحديد مكان المشتبه بهم في وضع الشحنة.

وبحسب البيان: "أثناء عمليات التفتيش وإغلاق الطرق، أوقفت سيارة في منطقة موشاف يعارا (خط 899)، وخلال توقيف السيارة ، شكل الإرهابي المسلح خطرا على الشاباك وقوات الجيش الإسرائيلي الذين حيدوه وقتلوه، وعثر بحوزته على أسلحة وأحزمة ناسفة جاهزة للاستخدام وأشياء أخرى"، وفق بيان الاحتلال.