كيف يمكن التغلب على العطش في نهار رمضان؟

في شهر رمضان المبارك، يمتنع المسلم عن الأكل والشرب لساعات طويلة، وخلال هذه الساعات يزداد الشعور بالعطش خاصة بأيام الصيف الحارة؛ ما يؤدي لفقدان الجسم المزيد من السوائل ويحتاج إلى تعويضها.

وهناك العديد من الطرق بحسب المختصين في مجال الصحة، يمكن أن تساعد الإنسان على تقليل الشعور بالعطش وشدته في نهار رمضان.

وينصح الأطباء، في أيام الصيام بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البهارات والأملاح والأحماض والمخللات.

كما ينصحون بتناول الكثير من الخضراوات والفواكه أثناء الليل وأثناء فترة السحور، لاحتوائها على نسبة عالية من الماء والألياف، وتبقى في المعدة لفترة طويلة، ما يقلل من حدة الشعور بالعطش.