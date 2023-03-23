حراك المعلمين الموحد يرد على قرارات حكومة رام الله

رد حراك المعلمين الموحد، مساء اليوم الخميس23/3/2023م، على قرارات مجلس الوزراء الذي تم الإعلان عنها من قبل الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم خلال مؤتمر صحفي.

وأعلن الحراك في تصريح صحفي، رفضه لمبادرة الحكومة، وأي مبادرة لا تشمل تنفيذ المطالب كاملة، مؤكدًا أن إلغاء العقوبات السابقة ليس جزءًا من مطالب الحراك، مع التأكيد على استمرار الإضراب.

وأكد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الخميس23/3/2023م، أن مجلس الوزراء قرر إعادة الخصومات لجميع المعلمين وتكليف وزارة المالية بذلك.

وقال ملحم خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله :" إن مجلس الوزارة قرر إعادة الخصومات إلى جميع المعلمين وتكليف وزارة المالية بالصرف اعتبارًا من يوم الأحد المقبل".

وأضاف:" أن المجلس قرر صرف 5% من العلاوة على راتب المعلمين هذا الشهر وصرف البقية 10% عند توفر المبالغ، كما يتم جدول قيمة علاوة 5% عن شهري كانون ثاني وشباط اعتبارا من شهر أيار وحزيران المقبلين.

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن وزارة التربية ستوفر كل ما يلزم لإجراء انتخابات لاتحاد المعلمين، مؤكداً أن الحكومة تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام إلى طبيعته اعتبارا من صباح الأحد المقبل.

كما أكد أن وزارة التربية وضعت البرنامج الخاص لتعويض الطلبة على ما فاتهم.