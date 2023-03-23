ما حجم الموازنة التي رصدها ريال مدريد لضم هالاند؟

ذكرت العديد من التقارير الصحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني رصد مزانية ضخمة للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

بحسب صحف إنجليزية، يرتبط هالاند بعقد مع إدارة مانشستر سيتي حتى صيف 2027 يتضمن شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو، يتم تفعيله بداية من عام 2025.

وبدوره، حاول فريق ريال مدريد في صيف العام الماضي تعزيز صفوفه عبر ضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة بعدما قرر قائد منتخب فرنسا تمديد عقده مع النادي العاصمي بسبب الإغراءات المالية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية: "أن هالاند قد تحول إلى أولوية لإدارة ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2024".

وأضافت الصحيفة الإسبانية: "ريال مدريد ينوي تمديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما لموسم إضافي حتى 2024 وبعدها سيكون هالاند هو البديل على المدى الطويل للاعب".

وأشارت إلى أن سعر هالاند عند التعاقد معه في 2024، سيتراوح من 200 إلى 240 مليون يورو، ما قد يجعله اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

جدير ذكره أن ريال مدريد أنفق تقريبا 200 مليون يورو على كل الصفقات التي أبرمها على مدار 3 سنوات منذ صيف 2020.