"يويفا"يعلن فتح تحقيق ضد برشلونة بشأن"قضية نيجريرا"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:14 م
23 مارس 2023
"يويفا"يعلن فتح تحقيق ضد برشلونة بشأن"قضية نيجريرا"
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس23/3/2023م، عن فتح تحقيق ضد برشلونة بشأن "انتهاك محتمل لإطاره القانوني" فيما يتعلق ب"قضية نيجريرا"، والتي تحقق فيها المحاكم الإسبانية حاليا.

ويتهم برشلونة بدفع ما يزيد عن 7 ملايين يورو لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بإسبانيا، خوسيه إنريكيز نيجريرا، مقابل تقديم استشارات شفهية مشبوهة للنادي بين عامي 2001 و2018. 

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات