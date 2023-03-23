"يويفا"يعلن فتح تحقيق ضد برشلونة بشأن"قضية نيجريرا"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس23/3/2023م، عن فتح تحقيق ضد برشلونة بشأن "انتهاك محتمل لإطاره القانوني" فيما يتعلق ب"قضية نيجريرا"، والتي تحقق فيها المحاكم الإسبانية حاليا.



ويتهم برشلونة بدفع ما يزيد عن 7 ملايين يورو لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بإسبانيا، خوسيه إنريكيز نيجريرا، مقابل تقديم استشارات شفهية مشبوهة للنادي بين عامي 2001 و2018.

🚨 عاجل - بيان رسمي من الاتحاد الأوروبي:



UEFA تبدأ التحقيق فيما يتعلق بانتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من قبل نادي برشلونة. pic.twitter.com/4WLZyGjXsO — عز (@1Mmnb) March 23, 2023