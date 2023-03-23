الكنيست يصادق على قانون يمنــــع وقف نتنياهو "كرئيس للوزراء"..!

صادق الكنيست الصهيوني، اليوم الخميس 23-3-2023، على القانون الذي يمنع وقف رئيس وزراء كيان الاحتلال بينيامين نتنياهو عن الخدمة "كرئيس للوزراء".

وبحسب مصادر عبرية، وافق الكنيست "الاسرائيلي" بشكل نهائي في الجلسة الكاملة على قانون منع وقف نتنياهو عن العمل "كرئيس للوزراء "بالقراءة الثانية والثالثة.

وأضافت المصادر: "اليوم أعلن القائمون على الاحتجاجات في الكيان عما اسموه "يوم الشلل الوطني"، وفي إطار هذا التحرك تم إغلاق الطريق الساحلي وتم إشعال الإطارات على مدخل "ميناء أسدود".

وفي ذات الإطار، أشارت إلى أنه تجمع المتظاهرون المعارضون للإصلاحات أمام منزل وزير الأمن الداخلي الصهيوني السابق، أريه درعي.