بالفيديو جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد أمير أبو خديجة في طولكرم

شيع العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة طولكرم، ظهر اليوم الخميس23/3/2023م، جثمان الشهيد أمير أبو خديجة مؤسس كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس الذي ارتقى خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في طولكرم.

وانطلق موكب جثمان الشهيد أبو خديجة من خربة شوفة مشاركة شعبية وفصائيلية واسعة، وسط مطالبات المقاومة بالرد والانتقام على دماء الشهيد.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال عدوانها على طولكرم، حيث وصل الشهيد إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصاباً برصاص في الرأس أدى إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية