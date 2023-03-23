دعاء 2 رمضان 2023- 1444.. أجمل أدعية اليوم الثاني رمضان 2023، بدأ اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، أول يوم من شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444، إذا ستقبله معظم المسلمون بالفرحة والسعادة الغامرة، إذ كانت معظم طرقات والمحال في البلاد تعلق أحبال الزينة وترفع مكبرات الصوت على أغاني وأناشيد رمضان 2023، كما إن تم إذاعة العديد من الأدعية الرمضانية حباً في حلول الضيف الجميل لهذا العالم، وبهذا الصدد سنرفق جميع أدعية رمضان المبارك كل دعاء في اليوم المحدد له.

دعاء اليوم الثاني من رمضان 2023 مكتوب

دعاء اليوم الثاني من رمضان 2023 مكتوب، أدعية شهر رمضان المبارك تتصدر محركات البحث الشهيرة، فالعديد من الناس يهتمون جداً بدعوة الأدعية الرمضانية والتي هي صلة الوصل بين العبد وربه، وهي التي قد تُحقق الأمنيات بأمر الله سبحانه وتعالى، لذلك يتفانى ويتسارع المسلمون بالأدعية في هذا الشهر المبارك، وبدوره يقوم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بنشر دعاء يوم 2 رمضان 2023 مكتوب ومستجاب بأمر الله سبحانه وتعالى.

دعاء 2 رمضان 2023 pdf

دعاء 2 رمضان 2023 pdf، الكثير يفضل أن يقرأ أدعية شهر رمضان المبارك على استماعها لنيل أجرها وثوابها أضعافاً مضاعفة، لذا يقرر فريق العمل نشر أدعية الشهر الفضيل ليتمكن المهتمون من ايجادها عبر موقعنا الالكتروني بكل سهولة ويسر، ويقومون بترديد الأدعية المنجية والتي تحص المسلم من أي شر أو مكروه، خاصة في شهر رمضان المبارك، ومع حلوله رسميا نرفق دعاء يوم 2 رمضان 2023 مكتوب.

دعاء الثاني من رمضان 2023 مكتوب قصير

دعاء الثاني من رمضان 2023 مكتوب قصير، اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذقني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأداء شُكْرِكَ وأحفظني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجعلن فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجعلن فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزحزحني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ، “اللَّهُمَّ قربني فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وجنبني سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، ووفقني فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ”. اَللّهُمَّ لا تؤاخذني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تجعلني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.