حدث لن يتكرر.. متى يأتي رمضان مرتين في العام؟

في العادة يتغير موعد شهر رمضان المبارك بحسب الحسابات الفلكية، كل عام ما بين 10 إلى 11 يوما، ولذا تختلف دورة قدوم شهر رمضان باختلاف الفصول الأربعة، ولكن هل يأتي رمضان مرتين خلال عام واحد؟.

بحسب الحسابات الفلكية، والتقويم الميلادي، فإن عام 2030 سيشهد حدثاً لا يتكرر كثيرا، وهو أننا سنستقبل شهر رمضان مرتين.

وسيبدأ رمضان عام 2030، والذي يوافق العام الهجري 1451، في 5 يناير/كانون الثاني، ثم يأتي رمضان التالي في نفس العام الميلادي 2030، ولكن يوم 26 ديسمبر/كانون الأول، والذي يوافق العام الهجري 1452.

ووفقا للحسابات الفلكية، سيصوم المسلمون في عام 2030، 36 يوماً، 30 يوماً في بداية العام الميلادي، و6 أيام في نهايته.

جدير ذكره أنه بالرغم من أنه إذا كانت دورة رمضان تكتمل كل 33 سنة، وبالتالي فإن هذه الظاهرة، أي قدوم رمضان مرتين في عام ميلادي واحد، لن تتكرر مجددا إلا بحلول عام 2063 ميلاديا.