طريقة عمل الملوخية الفلسطينية فيديو- خطوات عمل الملوخية، بدأ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري، وفي هذا الشهر تزيد وتتنوع الأكلات والوصفات الرمضانية، إذ تختلف وجبات الإفطار عن السحور، وكذلك وجبة الإفطار أول يوم عن ثاني وثالث يوم رمضان، لكن معظم الفلسطينيين يتفقون على أن يهو الملوخية كوجبة رئيسية على مائدة الصائمين في إفطار اليوم الأول من رمضان لذلك يبحثون الآن عن طريقة عمل الملوخية الفلسطينية بالدجاج في البيت.

طريقة عمل الملوخية الفلسطينية بالدجاج

طريقة عمل الملوخية الفلسطينية بالدجاج، في هذه الفقرة سيرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مكونات عمل الملوخية الفلسطينية بطريقة شهية ولذيذة، إذ نحضر دجاجة كاملة، وماء، ثم نحضر الملح والفلفل حسب الحاجة، ونجلب بصلة مقطعة إلى نصفين، ثم نحضر أيضا 2 فص ثوم مفروم، ثم نحضر بعد ذلك، 6 فصوص هيل مطحونة، ثم نحضر عود قرف، و2 أوراق الغار، أما مكونات الملوخية، نحضر كيلو ملوخية منزوعة من العيدان، ثم نحضر ثمرة طماطم، كما نحضر 2 ملعقة كبيرة كزبرة جاف، ثم نحضر 6 فصوص ثوم مفرومة، ثم نحضر أيضا ملعقة كبيرة سمن.

مكونات الملوخية الفلسطينية بالدجاج

مكونات الملوخية الفلسطينية بالدجاج، في الفقرة السابقة نشرنا المكونات الكاملة وبالتفصيل عن مكونات عمل طبخة الملوخية، التي يفضلها معظم الفلسطينيون على موائدهم لاسيما في أول أيام رمضان المبارك، ومع عدم وجود سر لذلك إلا إن الغالبية تطهو الورقة الخضراء لتحضيرها على مائدة الصائمين في شهر رمضان المبارك في اليوم الأول.

طريقة تحضير الملوخية الفلسطينية

طريقة تحضير الملوخية الفلسطينية، نقوم بغسل أوراق الملوخية ونتركها حتى تجف تمامًا، ثم بعد ذلك نقوم بفرمها باستخدام المخرطة حتى تصبح ناعمةً تمامًا، ثم في قدرٍ كبيرٍ نقوم بسلق الدجاجة، عن طريق غمرها بالماء على درجة حرارة ٍمتوسطة، بعد ذلك نضيف البصل والقرفة والملح والفلفل وورق الغار والهيل، ونتركها على النار حتى تنضج بعد نصف ساعة تقريبا، ثم نرفع الدجاجة من الماء ونتركها جانبًا ونحتفظ بمرقها، بعد ذلك نضع في طبق آخر الملوخية ثم نضيف المرق الناتج عن سلق الدجاج، وأضيفي الملح، وثمرة الطماطم بعد عصرها جيدًا، واتركيها على نارٍ متوسطة حتى تبدأ الملوخية في الغليان، مع الخرص على إزالة الطبقة البيضاء اللزجة من الوجه، ونتركها تغلي 10 دقائق تقريبا، ثم نذيب السمن في مقلاة، ونضيف لها الثوم والكزبرة مع التقليب المستمر، وفور تغير لون الكزبرة نضيف الخليط إلى الملوخية مع التقليب، وتصبح جاهزة للتقديم.