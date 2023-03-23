تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الثلاثاء
14° - 12°
الثلاثاء
14° - 13°
الأربعاء
17° - 17°
الخميس
19° - 19°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.67
يورو
3.93
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.17
جنيه إسترليني
4.5
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
وداع حزين وبكاء رفاق الشهيد أمير أبو خديجة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:11 ص
23 مارس 2023
وداع حزين من رفاق الشهيد أمير أبو خديجة
متعلقات
كتيبة طولكرم تزف قائدها ومؤسسها الشهيد أمير أبو خديجة
10:21 ص
بالفيديو
شاهد| وداع حزين لوالدة الشهيد سفيان فاخوري لنجلها الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة جبع
09:02 ص
بالصور
شاهد | وداع حزين في منزل عائلة الشهيد المشتبك زياد الزرعيني في جنين
11:28 ص
بالفيديو
وداع مؤثر لوالدة الشهيد يوسف شريم الذي اغتالته قوات الاحتلال في مدينة جنين
04:59 م
عاجل