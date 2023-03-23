بالفيديو وداع حزين وبكاء رفاق الشهيد أمير أبو خديجة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:11 ص
23 مارس 2023
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وداع حزين من رفاق الشهيد أمير أبو خديجة

 

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