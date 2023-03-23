كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة توعية حول الأمن الرقمي

نظم قسم العلوم الاعلامية في كلية مجتمع الأقصى بالتعاون مع الكتلة الاسلامية محاضرة توعية حول الأمن الرقمي وطرق حماية الجوال من الاختراق ضمن مبادرة “ القاتل الرقمي " التي تنفذها الكتلة لطلبته.

وتضمنت المحاضرة موضوعات حول الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي وكيفية المحافظة على الجوال من الاختراق، وطرق الاختراق الأخلاقي وآليات الحماية، والأدوات الحديثة المستخدمة في اختراق أجهزة الجوال .

وفي نهاية الندوة تم الحديث عن طرق الحماية ووسائل الأمن الناجحة للحفاظ على الجوال الاختراق وتوصيات بكتابة كلمات السر القوية.

وعبرت الطالبات عن مدى استفادتهن من المعلومات المقدمة، حرصهن على الالتزام بطرق الحماية حفاظا على أمنهم الشخصي.