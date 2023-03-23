زراعة غزة تعلن التوصل لتوافق مع تجار الفواكه حول "فحص متبقيات المبيدات"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:29 ص
23 مارس 2023
فواكه غزة.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الخميس 23/3/2023، التوصل لتوافق مع تجار الفواكه حول إلزام التجار بفحص متبقيات المبيدات في الفواكه الواردة للقطاع حفاظًا على صحة المواطنين.

وثمنت الوزارة في بيان لها، دور الغرفة التجارية لمدينة غزة ووصولها لهذه التفاهمات.

وقالت إنه تم التوافق على ضرورة القيام بهذا الفحص وفق آليات تم الاتفاق عليها والتزم بها تجار الفواكه مع التأكيد على عدم السماح بإدخال الفواكه إلى قطاع غزة، إلا بعد إجراء الفحص المطلوبوأكدت الوزارة أن هذا الاتفاق على موقف الوزارة المعلن سابقاً من أنها سعت لتعزيز جودة الواردات الزراعية، وضمان سلامتها وخلوها من أية متبقيات، وأنها لم تفرض أية ضريبة على تجار الفواكه كما أشاع البعض.

وأهابت الوزارة بكافة الجهات تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الإشاعات،  مشيرةً إلى أنها وستستمر بأداء دورها في التأكد من خلو الفواكه والخضراوات من أية مواد تضر بالصحة العامة، سواء ما يتم زراعته داخل غزة أو يتم استيراده من الخارج.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات